Furgoncino in fiamme a Sant'Antonio, distrutta la cabina di guida
Il mezzo è finito avvolto dal fuoco in cortile adibito a deposito di mezzi di un'impresa di costruzioni: distrutta la cabina. L'allarme è stato dato da automobilisti e residenti
Redazione Online
|2 ore fa
L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco del comando di Piacenza - © Libertà
Un furgoncino ha preso fuoco nella tarda serata di domenica, 26 aprile, all’interno di un cortile sterrato utilizzato come deposito mezzi da un’impresa di costruzioni lungo la via Emilia Pavese a Sant'Antonino.
Al momento dell’incendio non era presente nessuno nell’area. L’allarme è scattato attorno alle 22, quando alcuni automobilisti e residenti delle zone circostanti hanno notato le fiamme e il fumo levarsi dal deposito, allertando immediatamente i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, al loro arrivo, hanno trovato il mezzo avvolto dalle fiamme. L’incendio è stato domato utilizzando schiuma antincendio e l’area è stata successivamente messa in sicurezza.
Il rogo ha causato gravi danni al veicolo: completamente distrutta la parte anteriore, in particolare la cabina di guida.
Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Sono attualmente in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno originato l’incendio.