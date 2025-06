Furti di bici da corsa durante le gare: 4 condanne e 3 patteggiamenti

Quattro condanne e un’assoluzione con rito abbreviato, tre patteggiamenti, un rinvio a giudizio e un “non luogo a procedere”. È il bilancio dell’udienza preliminare davanti alla giudice Erisa Pirgu che si è tenuta mercoledì mattina per i dieci imputati ritenuti componenti di una banda di ladri e ricettatori specializzata in furti di biciclette da corsa costosissime durante le gare. Nella primavera del 2023 ne avrebbero fatte sparire ventisei nel giro di un paio di mesi, per un valore che sfiora i 150mila euro. Dodici le manifestazioni finite nel mirino, oltre a due negozi di Castel San Giovanni. Dalle indagini era emerso che ogni volta i ladri contattavano gli organizzatori della gara, fingendosi ciclisti e chiedendo informazioni su dove avrebbero potuto lasciare le loro auto. Un trucco per sapere qual era il punto di ritrovo e andare a colpo sicuro.