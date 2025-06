Futuri oculisti da tutta Italia agli interventi 3D

Il futuro dell'oculistica è all'ospedale di Piacenza, dove arrivano specializzandi anche da fuori regione per assistere a complessi interventi in 3D. Circa una ventina i futuri dottori che hanno partecipato alla nuova edizione del “Meeting on Ophthalmological challenges and insights – Live surgery symposium”, una giornata interamente dedicata alla chirurgia retinica avanzata sotto la direzione scientifica di Rino Frisina, direttore del dipartimento delle Chirurgie specialistiche e di Oculistica: evento che ha avuto come titolo “Mochi”, omaggio allo scultore Francesco Mochi autore delle due statue equestri in bronzo di piazza Cavalli che caratterizzano il cuore del centro urbano. La particolarità del meeting è il fatto che i partecipanti hanno potuto assistere in diretta a interventi complessi trasmessi dalla sala operatoria del dottor Frisina alla Sala Colonne, sede congressuale, grazie al supporto della tecnologia 3D che ha consentito di seguire ogni fase dell’intervento con occhiali dedicati e una profondità di campo aumentata. Alcune immagini diagnostiche sono state sovrapposte in tempo reale all'immagine chirurgica offrendo una visione integrata dell’atto operatorio, tecnologia che fa parte della pratica quotidiana dell’oculistica di Piacenza.