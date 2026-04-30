Galeina grisa e bancarelle: a Pianello è l'ora di fare festa

A Pianello è ora di far festa. Questa notte in tutta la Val Tidone si consumano i riti del Calendimaggio, che segnano il passaggio tra i mesi di aprile e maggio. Un momento di transizione in cui i rigori dell’inverno lasciano definitivamente spazio alla primavera e quindi, simbolicamente, alla nuova vita che sboccia. Un momento che la Pro loco di Pianello festeggia con la "Sagra d’la galeina grisa".

Il tradizionale appuntamento prenderà il via domani, venerdì 1° maggio, per poi proseguire anche nella giornata di sabato durante una due giorni che si intreccerà anche con la Fiera di Primavera. Quest’ultima, in programma domani, rappresenta il biglietto da visita con cui l’amministrazione comunale dà il via alla lunga infilata di eventi che animeranno Pianello da qui a fine settembre.

Si comincia quindi domani, Festa del Lavoro, con la Fiera che porterà in paese decine di ambulanti. A loro il compito di animare il centro storico con mercanzie di ogni tipo e per tutti i gusti. L’inaugurazione ufficiale, momento per l’amministrazione comunale di dare il benvenuto alle migliaia di visitatori che transiteranno in paese, sarà alle 10.

Bancarelle della Fiera di primavera nelle strade di Pianello (foto Bersani)

Insieme alla fiera aprirà i battenti anche la Sagra d’la galeina grisa, in piazza Mercato, animata dagli infaticabili volontari della Pro loco. Agli stand, c’è da scommettere, andranno a ruba le famose frittate con o senza bavaroni, la cui preparazione è legata ai riti del Calendimaggio, e poi i panini con il cotechino corto, senza dimenticare un’infinità di altri piatti come il pollo fritto alla pianellese, grigliate, crocchette di patate, gnocchi, roast-beef e chi più ne ha ne metta. Il tutto avendo a disposizione centinaia di posti sotto al tendone che, oltre a riparare dal gran sole, assicura un riparo anche in caso di maltempo.

Si potrà pranzare e anche cenare con l’aggiunta, la sera, del sottofondo musicale assicurato dalla presenza di Cristian Patarini e della sua fisarmonica. Tutt’attorno funzionerà un parco divertimenti per bambini, famiglie, giovani e chiunque abbia voglia di immergersi nell’allegra confusione del luna park. Sabato si replica. Il tempo per i volontari della Pro loco di rimpinguare le scorte, rimettere ordine e riaccendere i fornelli e la sera del 2 maggio, dalle 19 (e non a pranzo), gli stand saranno di nuovo operativi. Si potrà quindi cenare sotto il tendone ascoltando buona musica in compagnia di Omar Codazzi. Questa notte si consumano i riti del Calendimaggio. Due giorni di sagra con la Pro loco, domani Fiera di Primavera