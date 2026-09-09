Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, i giovani Manuel Zlatanov e Francesco Rizzo entrano in prima squadra

Manuel Zlatanov e Francesco Rizzo, entrambi classe 2008 e tra i giovani più promettenti della pallavolo italiana, entrano nel roster della prima squadra di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. I due giocatori sono stati presentati ufficialmente nella sede di Nordmeccanica Spa, Gold Sponsor del club biancorosso.

Per Gas Sales si tratta di una scelta che conferma l'attenzione verso la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti, chiamati a maturare a contatto con una realtà che compete ai massimi livelli della pallavolo italiana ed europea.

Durante la presentazione, Zlatanov e Rizzo hanno espresso soddisfazione ed entusiasmo per l'opportunità, sottolineando la volontà di mettersi a disposizione della squadra e proseguire il proprio percorso di crescita tecnica e personale in un ambiente di alto livello.

L'appuntamento nella sede di Nordmeccanica ha rappresentato anche l'occasione per sottolineare il rapporto tra l'azienda e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, una collaborazione giunta all'ottavo anno e costruita sulla condivisione di valori quali impegno, passione, professionalità e attenzione alle nuove generazioni.

Al tavolo dei relatori, insieme a Manuel Zlatanov e Francesco Rizzo, erano presenti Antonio Cerciello, presidente di Nordmeccanica Spa, Vincenzo Cerciello, vicepresidente dell'azienda, Gianfranco Curti, fondatore del Gruppo CGI, ed Elisabetta Curti, presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

In sala anche Hristo Zlatanov, direttore generale del club biancorosso, il direttore sportivo Ninni De Nicolo, i tecnici del settore giovanile Matteo Antonucci e Franco Caminiti e una rappresentanza dei Lupi Biancorossi, il tifo organizzato della squadra.