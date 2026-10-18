Gene Gnocchi torna a Piacenza: «Al debutto a Vigolzone mi gridarono "Va' a casa, animàl!"»

«C'erano cinque persone in sala e una mi gridò: "Va cà, animal!", cioè "Vai a casa, maiale!"». Gene Gnocchi, 71 anni, ricorda così il suo debutto da comico all'Hollywood di Vigolzone, a metà degli anni Ottanta. Un esordio disastroso che non gli impedì di arrivare allo Zelig e iniziare una carriera televisiva di successo.

Mercoledì 21 ottobre alle 10.30, all'ex Carmine di Piacenza, incontrerà i giovani per parlare del mestiere di comico, tra reale e surreale.

«Oggi, tra social e politicamente corretto, per ogni battuta devi chiederti se possa offendere qualcuno. È una caccia alle streghe», osserva.

Gnocchi ripercorre anche il suo passato calcistico: due stagioni nel Fiorenzuola e una nel Vigolzone. E boccia la televisione attuale: «Mi hanno chiamato per il Grande Fratello. Non lo farei neanche se dovessi comprare la cucina nuova».

Infine, una dichiarazione d'amore ai vini piacentini: «Sarei volentieri un influencer del Gutturnio, dell'Ortrugo e del Monterosso».