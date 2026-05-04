Già 200 ragazzini alla “naja” dei piccoli: l’amor patrio alpino insegnato ai 15enni

Lo chiamano campo scuola per giovani alpini ed è un po’ una “mini naja” di una settimana per ragazzini e ragazzine dagli 11 ai 15 anni, dove si imparano i valori della solidarietà, della condivisione, dell’amor patrio. I valori dell’alpinità, insomma, che tanto mancano alle nuove generazioni.

Ad organizzarlo sono gli alpini in congedo appartenenti alla sezione Ana di Piacenza. Per la quinta estate consecutiva. «Quella che era una novità oggi è diventata una bella consuetudine e siamo molto soddisfatti di questo - osserva il presidente sezionale Gianluca Gazzola -. L’obiettivo è quello di divulgare i valori alpini tra le giovani generazioni attraverso una settimana insieme dove l’io diviene noi».

Quest’anno il campo scuola si terrà dal 6 al 12 luglio a Pieve di Montarsolo in comune di Cortebrugnatella (info allo 0523.579606 mercoledì e sabato dalle 9 alle 12). «Cercheremo di promuovere relazioni dirette tra i ragazzi e i ragazzi e gli educatori».