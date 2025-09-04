«Giardini Merluzzo, bosco urbano e "aula" a Montecucco: lavori al via entro gennaio»

Procedono a rilento gli otto progetti vincitori di "Piacenza partecipa", il primo bilancio partecipativo del Comune, per un importo complessivo di 210mila euro. L'assessora Serena Groppelli assicura che «entro un anno saranno tutti realizzati», con qualche ritardo rispetto alla programmazione iniziale.

I progetti riguardano: il restyling dei Giardini Merluzzo, la sicurezza dei ciclisti in piazzale Genova, l’aula all’aperto al parco del Montecucco, il bosco urbano, la ciclabile sicura in via San Bartolomeo e in via Campagna, i nuovi arredi per Spazio 4.0, la biblioteca di strada dell’Infrangibile e il parco della zona tangenziale.



«Per alcuni di questi progetti - fa sapere Groppelli - i lavori cominceranno in inverno, fra dicembre e gennaio. Penso ad esempio a quelli legati al verde: dalla sistemazione dei Giardini Merluzzo alla creazione del bosco urbano e al parco».

Intanto il Comune ha vinto un bando da 40mila euro per aggiornare il regolamento della partecipazione, fermo al 2013. La seconda edizione del bilancio partecipativo slitterà al prossimo anno.