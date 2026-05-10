Giocattoli vintage, boom di visitatori a Piacenza Expo: oltre 4mila in due giorni

Si chiude con numeri da record l’ottava edizione della Mostra-mercato del giocattolo vintage ospitata da Piacenza Expo. Nei due giorni della manifestazione sono stati oltre 4mila i visitatori che hanno affollato i padiglioni fieristici, con un incremento superiore al 30 per cento rispetto all’edizione dello scorso anno.

L’evento, proposto per il secondo anno consecutivo come manifestazione autonoma dopo l’esperienza accanto a Pantheon, conferma così il crescente interesse per il collezionismo ludico e per gli oggetti che hanno segnato intere generazioni.

Oltre 220 espositori e 420 banchetti

L’edizione 2026 ha fatto registrare numeri importanti anche sul fronte degli espositori: presenti 220 operatori con 420 banchetti, il 35 per cento in più rispetto alla rassegna primaverile del 2025. Per la prima volta la manifestazione ha occupato interamente i 10mila metri quadrati del Padiglione 1 di Piacenza Expo.

Tra gli stand i visitatori hanno potuto trovare bambole, trenini elettrici, automobiline, soldatini, giocattoli di latta e legno, modellismo statico e dinamico, figurine, vecchi vinili, manifesti cinematografici e numerosi altri pezzi da collezione.

«Piacenza Expo punto di riferimento»

Soddisfatto il presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, che sottolinea come la crescita dell’evento si inserisca nel trend positivo delle manifestazioni ospitate dalla struttura fieristica. «Il risultato – commenta – premia la qualità dell’organizzazione, la selezione accurata degli espositori e la capacità di alternare eventi tecnici a iniziative rivolte al grande pubblico».

Anche il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli, evidenzia il consolidamento della rassegna nel panorama nazionale del settore: «La mostra-mercato si sta affermando come punto di riferimento nel circuito del collezionismo ludico».

Ghostbusters, RoboCop e mattoncini da collezione

Accanto agli oggetti vintage, l’edizione 2026 ha proposto diverse aree tematiche molto apprezzate dal pubblico. Grande curiosità per lo spazio dedicato ai Ghostbusters con veicoli e attrezzature scenografiche, oltre alla presenza dell’artista Vanissa Capitini con i suoi diorami.

Tra le attrazioni anche la replica dell’auto di RoboCop, la mostra dedicata ai mattoncini organizzata dall’associazione Mattoncini del Ducato, il modellismo di Die-Cast Italia in scala 1:8 e l’area riservata agli influencer di Mammamelocompri.