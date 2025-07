Giovane colpita dal calcio di un cavallo, soccorsa con l'eliambulanza

Una giovane donna colpita al volto da un calcio di un cavallo è rimasta seriamente ferita anche se non è fortunatamente in pericolo di vita. Subito soccorsa con l'eliambulanza è stata portata all'ospedale Maggiore di Parma. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 luglio, attorno alle 17, in un'azienda agricola della zona di Castelnuovo Fogliani, in territorio comunale di Alseno. Sul posto mezzi di soccorso del 118 e carabinieri.