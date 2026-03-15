Giovani stranieri scoprono un cadavere nel Po a San Nazzaro: è una cinquantenne

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, intorno alle 15.30, il cadavere di una donna all'apparenza cinquantenne è stato avvistato nelle acque del Po in località San Nazzaro, nel comune di Monticelli, nei pressi della foce del Chiavenna e dietro la centrale elettrica.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni ragazzi stranieri, probabilmente austriaci, che si trovavano nella zona e che hanno notato il corpo affiorare dalla corrente. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il 118 di Piacenza e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto la salma con un gommone, recuperandola e riportandola a riva. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola, ai quali spetta ora il compito di fare luce sulla vicenda.

L'avanzato stato di decomposizione rende al momento impossibile una identificazione. Gli investigatori stanno lavorando per risalire all'identità della vittima e ricostruire le circostanze del decesso.