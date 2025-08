Giubileo dei Giovani, le testimonianze: «Papa Leone ha commosso tutti»

Un viaggio indimenticabile che porteranno sempre nei loro cuori, durante il quale hanno visto luoghi che riempiono la mente e conosciuto persone che ti cambiano la vita. Ben 320 piacentini hanno partecipato al Giubileo dei Giovani 2025, culminato nella Santa Messa a Tor vergata con Papa Leone. Ma com'è stato vedere il Santo Padre con i propri occhi da pochi metri? Lo chiediamo a loro: Giovanni Bostan, 20enne della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, era «in prima fila, appoggiato alla ringhiera e ho notato che era sempre sorridente, lo è stato sia alla veglia sia alla Messa. Io avevo già partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona del 2023 e in quel caso c'era Papa Francesco, non saprei dire quale delle due esperienze sia stata più bella, so solo che sono entrambe preziose perché nel frattempo sono cambiato e dunque le ho apprezzate. Leone ha commosso tutti, a un certo punto mi sono girato e chi mi stava alle spalle piangeva. Ha speso parole splendide nei confronti di noi giovani, dei ragazzi che sono mancati proprio durante il Giubileo e ci ha dato speranza, sottolineando purtroppo che non bisogna dimenticare che ci sono ancora guerre in corso».

«Per me era la prima volta in assoluto, è stato bellissimo – ha aggiunto Elena Mazzoni, 19enne della parrocchia di Castel San Giovanni – quando è passato vicino al nostro settore mi sono emozionata tantissimo, mi ha colpito davvero ciò che ha detto perché intende essere un punto di riferimento per noi giovani».