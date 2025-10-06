In 800 da Piacenza per il Giubileo: emozione alla Porta Santa di San Pietro

Quasi 800 fedeli piacentini hanno partecipato al pellegrinaggio giubilare a Roma, organizzato dall'Ufficio pellegrinaggi della Diocesi di Piacenza e Bobbio. Guidati dal vescovo Adriano Cevolotto e dal vescovo emerito Gianni Ambrosio, hanno attraversato la Porta Santa di San Pietro dopo aver assistito all'udienza di Papa Leone XIV.

Durante la celebrazione in San Pietro, il Coro della Cattedrale di Piacenza, diretto da Elisa Dal Corso, ha animato la messa con brani sacri classici e contemporanei.

Tra i momenti più toccanti, l'incontro di Antonella Grandini con il Papa, a cui ha consegnato una foto della figlia Elisa Bricchi, scomparsa nel 2022 nell'incidente del Trebbia insieme a Costantino Merli, William Pagani e Domenico di Canio. Il pontefice ha riposto la fotografia nel suo breviario, promettendo di pregare per loro.





Al pellegrinaggio hanno partecipato anche giovani in preparazione alla Cresima, accompagnati dalle catechiste di Agazzano. L'esperienza ha rappresentato per tutti un momento di profonda spiritualità e comunità, nel segno della speranza giubilare.