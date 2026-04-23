Grande festa in piazza Cavalli per la Gas Sales Bluenergy sul tetto d’Europa
Squadra, staff e tifosi insieme nel cuore della città per celebrare uno storico trionfo tra emozioni, applausi e orgoglio
Alice Morelli
|1 ora fa
I festeggiamenti in piazza Cavalli - © Libertà/Cavalli
Ieri sera la Gas Sales Bluenergy ha festeggiato in Piazza Cavalli, ribattezzata “Piazza CaVolley”, la conquista della Cev Cup davanti ai tifosi. Sul palco, guidato dallo speaker Nicola Gobbi, sono saliti staff, squadra e dirigenza, con la coppa al centro della scena e la bandiera dei Lupi Biancorossi alle spalle.
«Sono orgogliosa di questi ragazzi e della città», ha detto la presidente Elisabetta Curti, ricordando il gesto del padre Gianfranco che ha baciato il trofeo. Il vicepresidente Giuseppe Bongiorni ha coinvolto il pubblico, mentre l’assessore allo sport Mario Dadati ha definito la squadra «ambasciatrice perfetta di Piacenza».
Emozionata anche Debora Modicamore dei Lupi Biancorossi, che ha sottolineato il forte legame tra tifosi e squadra. Gobbi ha ricordato la commozione durante la finale europea. La serata si è chiusa con musica e con la sindaca Katia Tarasconi che ha consegnato una targa alla società.
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