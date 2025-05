Grazzano Visconti, 5mila visitatori incantati dal corteo storico

Quasi cinquemila visitatori a Grazzano Visconti èer la 49ª edizione del corteo storico, appuntamento fisso dell’ultima domenica di maggio. Oltre 80 figuranti, scelti con cura tra chi ha un legame con il borgo, hanno sfilato in abiti fedeli al Trecento, tra cui l’assessore Giulio Borlenghi, nei panni della casata Anguissola.

Protagonista del corteo è stata Valentina d’Asti, interpretata per il secondo anno da Giulia Orlando, modella di Ziano: figura centrale della rievocazione, ispirata alla nobildonna realmente passata da Grazzano.

La sbandierata e le scene di vita medievale hanno animato il borgo. Tra i momenti più apprezzati, il gruppo di combattimento guidato da Manuele Bonini, con armature da oltre 30 kg. Tra il pubblico anche Vladimir Luxuria, ex deputata e ora attivista.

La manifestazione, curata da una Pro Loco di cui fanno parte oltre 80 volontari, molti provenienti anche da fuori paese, conferma la sua forza: passione, identità e partecipazione. Per i 50 anni del 2025, è già partita la lista d’attesa.

Le immagini del corteo storico nel fotoservizio di Pietro Zangrandi