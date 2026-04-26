Grill Contest sul Trebbia, boom di presenze: 30mila nel primo weekend

Grande successo per il Grill Contest di Rivergaro, che celebra la decima edizione con numeri da record: circa 30mila presenze nel primo weekend lungo il Trebbia.«

«Il meglio deve ancora venire» promette il presidente di Riverlife Edoardo Repetti, annunciando altri quattro giorni di festa fino al 3 maggio, con il gran finale della gara di griglia tra 16 squadre.

L’evento, che apre la stagione estiva delle feste in provincia, propone oltre 40 truck di street food da tutta Italia e dall’estero, tra barbecue, specialità dolci e novità come la paella spagnola. Nei primi giorni, complice il bel tempo, tavoli e spazi all’aperto sono stati presi d’assalto da famiglie e giovani provenienti da tutta la provincia e non solo.

Fondamentale il contributo di 170 volontari e della Pubblica assistenza Val Nure. Ricco anche il programma musicale sui tre palchi: dopo i primi concerti, nel prossimo weekend sono attesi artisti come Ruggero dei Timidi, Dutch Nazari e Selton.

«Rivergaro si conferma un paese vivo», ha sottolineato il sindaco Andrea Gatti, evidenziando il successo delle novità, tra cui uno spazio dedicato ai bambini.