Gropparello piange l'ex sindaco Signaroldi

Addio a Lellio Signaroldi, ex sindaco di Gropparello, vicepresidente dell’accademia Della Cucina Piacentina e socio della Map motonautica Piacenza. Geometra pluripremiato, iscritto all’albo nel 1954, è stato il pioniere capace di portare il futuro a Gropparello.

Signaroldi non è stato infatti solo un geometra, ma un vero precursore. Essere stato il primo geometra del Piacentino a poco più di vent’anni significa aver vissuto l’epoca della ricostruzione nel Dopoguerra e del boom economico da protagonista. Chi lo ha conosciuto descrive un professionista d’altri tempi, capace di unire la precisione tecnica a una profonda umanità.

È stato un sindaco del fare, eletto per più mandati dalla fine degli anni Sessanta. I suoi due mandati a Gropparello sono ricordati come una stagione di modernizzazione concreta. La sua lungimiranza amministrativa si è distinta per un pragmatismo raro: ha avuto il merito storico di aver portato il metano in paese, un salto di qualità enorme per la vita quotidiana dei cittadini. Diverse, inoltre, le infrastrutture realizzate: a lui si deve la realizzazione degli acquedotti oltre che della circonvallazione e di diverse arterie stradali che hanno tolto il Comune dall’isolamento. Importante il tema dell’edilizia scolastica: aver costruito le scuole di Gropparello è forse il suo lascito più bello, un investimento sul futuro delle nuove generazioni.

Nato il 24 maggio 1931, da alcuni anni si occupava anche della Filodrammatica Val Vezzeno, associazione presieduta da Daniela Maggi; aveva anche scritto un paio di commedie in vernacolo ed aveva sempre partecipato ad ogni rappresentazione.

Signaroldi fu anche uno dei primi agenti delle Piscine Castiglione ed ha progettato la piscina della società Canottieri da Feltre e Tennuoto. Ha progettato inoltre residence a Marilleva, ma soprattutto la Casa del fanciullo a Piacenza.