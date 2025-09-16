Grosso incendio a Roveleto, alte fiamme e fumo nero

Un grosso incendio è scoppiato nell'area della ex Cadeo Carni a Roveleto, nella mattinata di martedì 16 settembre. Ancora ignote le cause. Alte fiamme si sono levate verso il cielo e si è levata una spessa coltre di fumo nero. Al momento dello scoppio dell’incendio all’interno dell’azienda erano presenti due operai, che hanno lanciato loro l’allarme. I due operai non hanno avuto bisogno di ricorrere a prestazioni sanitarie.

La sindaca Marica Toma ha subito contattato l'Ausl e Arpae per le verifiche sulle emissioni in atmosfera, e tramite i social ha informato i residenti di tenere chiuse le finestre. Allertata anche la direzione scolastica di tenere gli alunni dentro la scuola.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con una autobotte da Fiorenzuola e con autobotte, autopompa e autoscala da Piacenza. Presenti anche i tecnici di Arpae per le rilevazioni ambientali e la polizia locale.

«In mattinata la situazione era preoccupante - ha spiegato la sindaca a Telelibertà -, adesso sta rientrando ed è sotto controllo».