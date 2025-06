Guida senza patente e si scontra con i carabinieri

Al volante senza patente, si scontra con i carabinieri. Un automobilista cinquantenne è finito nei guai dopo uno scontro contro una pattuglia dei carabinieri lungo il viale della stazione, forse per una mancata precedenza. Durante gli accertamenti successivi al sinistro, l'automobilista è risultato, infatti, essere privo di patente di guida. Il documento gli era stato revocato diversi anni fa, ma lui ha continuato a guidare come se nulla fosse. Sfortunatamente per lui, si è scontrato contro un'auto dei carabinieri. Nessun ferito e nessun danno grave se si esclude che il cinquantenne dovrà ora pagare una multa salatissima, di oltre cinquemila euro. La Polizia locale di Castel San Giovanni, intervenuta per rilevare il sinistro, ha infatti accertato che l'uomo era del tutto privo di patente.