I fidanzati di Abu Dhabi: incubo finito. «Nessun aiuto per tornare»

Sono finalmente atterrati in Italia dopo giorni di paura e attese. I fidanzati Edoardo Link, 22 anni, e Serena Manara, 20, hanno fatto ritorno ieri a Piacenza dopo essere rimasti bloccati negli Emirati Arabi durante le tensioni seguite allo scoppio della guerra in Iran. Una tappa veloce per riabbracciare i familiari, poi il ritorno in Costa Azzurra, dove vivono: lui, piacentino, lavora come marinaio su uno yacht; lei, originaria di Catania, studia all’università a Cannes.

Il rientro non è stato semplice. «Per tornare abbiamo speso più del doppio rispetto all’andata e senza ricevere un aiuto concreto dalla Farnesina», raccontano. La vacanza ad Abu Dhabi doveva durare pochi giorni. «Siamo partiti il 23 febbraio e dovevamo rientrare il 2 marzo. A un certo punto abbiamo sentito un botto fortissimo: pensavamo fossero lavori edili. Poi ho letto un messaggio di mio padre sugli attacchi e abbiamo capito cosa stava succedendo», spiega Edoardo. Nel cielo sono comparse le scie dei droni e l’incertezza è cresciuta. «Durante una passeggiata è arrivata una notifica di emergenza sul telefono: la gente ha iniziato a correre e siamo rientrati subito in hotel».

Dopo giorni di tentativi e contatti con le autorità italiane, la soluzione è arrivata da soli: un volo commerciale da Dubai, atterrato a Orio al Serio. «Lo abbiamo pagato 1.100 euro a testa, mentre l’andata e ritorno costava 480».



