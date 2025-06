I Giochi OlimPc raccolgono 17mila euro per 8 associazioni

Un'intera giornata senza barriere, all'insegna dell'inclusione e che alla fine ha raccolto ben 17mila euro di contributi per otto associazioni di volontariato del nostro territorio. Successo senza precedenti per la terza edizione dei "Giochi OlimPC", manifestazione dedicata ai ragazzi con disabilità e alle associazioni di settore che si sono ritrovati all'agriturismo "L'Isolone" a San Rocco al Porto grazie alla regia coordinata da Piace Eventi asd. All'Isolone sono stati accolti circa 120 giovani con un ricco programma di attività, dai giri su moto e sidecar al quadrangolare di calcetto, per passare poi a provare ippoterapia, scherma e karate. Alla sera il ristorante ha inoltre ospitato la cena di gala con 150 persone e una riffa coordinata da Valter Bulla per chiudere degnamente l'evento con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare a otto associazioni del territorio: Assofa, Dream Team, No Limits, Emma Serena Coopselios, Aepo/Elo, Oltre l’Autismo, Il Faro 23 e Piacenza in Blu.