I lavori sul ponte del Nure slittano di oltre un mese

I lavori sul ponte del Nure, che divide i Comuni di Piacenza e Pontenure in via Emilia Parmense, inizialmente previsi a partire dal 21 luglio, slittano a oltre la metà di agosto, presumibilmente attorno al 20. È la principale decisione emersa dalla riunione plenaria svoltasi in prefettura, dove si sono ritrovati Comuni coinvolti, Anas, Autostrade per l’Italia, Trenitalia, 118 Anpas e altre realtà del territorio per confrontarsi sulla chiusura della strada nei pressi del ponte, i cui lavori di consolidamento è confermato dureranno circa sei mesi.

Gli oltre trenta giorni di slittamento saranno utili per confrontarsi ulteriormente sulle soluzioni alternative riguardanti la viabilità. Alcune però sono già state assunte, come annunciato dal prefetto Paolo Ponta al termine dell’incontro.

In particolare aumenterà sensibilmente il numero di fermate del treno nelle stazioni di Cadeo e Pontenure. Sulla linea Bologna-Milano se ne aggiungeranno infatti 23, passando da 7 a 30. È stata anche formulata la richiesta per avere agevolazioni sulle tariffe nei tratti autostradali interessati, ad esempio un viaggio da Piacenza a Fiorenzuola.