I presidi unanimi: «Tutti i cellulari devono rimanere chiusi negli zaini»

C’è chi già si è dotato di armadietti con la serratura e chi invece ha optato per le più economiche “tasche” appese alla parete. La maggior parte però raccomanderà ai propri studenti di tenere il cellulare ben chiuso nello zaino oppure di lasciarlo a casa.

Le scuole si preparano all’apertura del primo anno scolastico “offline” fortissimamente voluto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che con una circolare ministeriale ha esteso alle superiori un divieto già in vigore da tempo nei cicli precedenti. Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia, è però chiamata a decidere come far rispettare la nuova regola: un unico modello non c’è per lo spazio dove poter riporre lo smartphone o le sanzioni in caso di trasgressione.