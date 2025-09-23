I ricordi della maestra Franca: «A casa nostra la famiglia Armani»

«La famiglia Armani ha abitato da noi». Fra le tante incertezze su una storia che affonda le radici negli anni della seconda guerra mondiale, cominciano ad affiorare notizie più sicure sulle case dove hanno vissuto gli Armani nella nostra città. Una mappa interessante per ricostruire anche quel senso di appartenenza tante volte evocato nelle interviste allo stilista. Certo ci furono le vacanze in Val Trebbia, l’amore per il fiume, per i suoi colori trasfusi nella palette più amata, ma ci fu anche la città.

Chi ci telefona in redazione è Franca Poggi Ferri, un passato da maestra di scuola e oggi 90 anni di vita alle spalle e una grande presenza di spirito. Franca è dunque coetanea di Giorgio nato nella nostra città l’11 luglio del 1934. E dopo aver letto su Libertà la volontà di costruire appunto una mappa attendibile sulle abitazioni del grande stilista ancora bambino, ha deciso di far sentire la sua voce.

E racconta: «In via Cristoforo Colombo ai numeri civici 98-100, angolo con via Cortesi, abitava la mia famiglia, eravamo in sette sorelle, non ricordo come, forse su una segnalazione da parte del Comune di Piacenza, ma avevamo accolto gli Armani, siamo nei primi anni di guerra, sotto c’era il magazzino per la stagionatura di formaggio grana del papà, due vetrine, poi si aprì anche la vendita al dettaglio con una terza vetrina».