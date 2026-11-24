Ex albergo San Marco e Villa Sant’Agata, due luoghi legati a Giuseppe Verdi, al centro di un progetto per valorizzare l’eredità piacentina del Maestro. Il Comune punta alla piena proprietà dell’ex hotel, dove il compositore pernottava nei soggiorni piacentini, acquisendo dall’Ausl il 73% che si aggiungerà al 27% già posseduto. Il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio: sì della maggioranza, astensione di ApP, centrodestra fuori dal voto.

L’immobile, da decenni in degrado, potrebbe ospitare spazi museali dedicati a Verdi e una parte alberghiera. Il recupero costerebbe tra 6 e 8 milioni di euro. L’assessore alla Cultura Christian Fiazza ha spiegato che la piena proprietà è condizione per dialogare con il ministero della Cultura e cercare finanziamenti. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, si affianca agli interventi per Villa Sant’Agata, per i quali, ha ricordato, il governo ha già mantenuto gli impegni.

Il centrodestra contesta il metodo: per Barbara Mazza il Consiglio è stato «delegittimato»; Patrizia Barbieri teme che i costi ricadano sul Comune se i bandi non andranno a buon fine. La maggioranza difende l’iter e assicura partecipazione.