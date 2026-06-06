Il campione del tennis Musetti a sorpresa tra Travo e Piacenza

Il campione Lorenzo Musetti come uno di noi. Così è comparso a sorpresa ieri per le vie di Piacenza (precisamente via Cella, cerniera tra il Belvedere e l'Infrangibile, non una via del centro o una grande piazza) e, come ogni piacentino che si rispetti, nell'incursione non si è fatto mancare una scorpacciata di bortellina e pisarei. Tappa al Barrio a Travo, all'osteria del Sole e al bar Junior in città: gli avvistamenti, seguiti dalle foto di rito cui la star del tennis si è prestata volentieri, sono fioccati uno dopo l'altro sui social, alimentando il tam-tam tra gli sportivi piacentini.

Rispondendo alle richieste più bizzarre, al bar Barrio di Travo, Musetti, attuale numero 16 della classifica Atp, ha posato davanti alla locandina del "Roland Travò", torneo amatoriale e goliardico che richiama gli amici del paese con un nome che strizza l'occhio al celebre Roland Garros. Accanto a lui, per la foto, si sono radunate diverse persone, entusiaste di poter condividere uno scatto con uno dei protagonisti del tennis mondiale.

E c'è chi già si lascia andare ai ricordi: come quella volta in cui, in piena austerity, a Piacenza si vide circolare un altro bellissimo del tennis, Adriano Panatta, con una stratosferica Loredana Bertè. Proprio quella storia d'amore che ha ispirato la canzone "Sei bellissima".

Per Musetti, invece, nessuna storia d'amore in Valtrebbia, visto che è felicemente innamorato della compagna Veronica Confalonieri: ad accompagnarlo nel tour tra l'azzurro Trebbia e i tortelli, il suo fisioterapista Michel Polledri, piacentino che da anni ha casa a Travo.