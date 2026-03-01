Liberta - Site logo
Il campo giochi sul Facsal chiude per lavori

Cantiere da lunedì 2 marzo. Il Comune: interventi di miglioramento, tra cui nuovi giochi. Stop di due settimane

Redazione Online
|2 ore fa
Il campo giochi sul Facsal
1 MIN DI LETTURA
Il campo giochi sul Pubblico Passeggio sarà oggetto di alcuni interventi di completamento e miglioramento. I lavori inizieranno domani, lunedì 2 marzo, e dureranno circa 15 giorni.
L’area è già stata oggetto di una riqualificazione importante, e ora si procede sia con il completo recupero di alcune aree rimaste inizialmente libere sia con l’adeguamento e miglioramento funzionale di alcuni spazi.
Il Comune ha fatto sapere che saranno installati giochi a integrazione dell’area ludica e sarà realizzato un terrapieno con una siepe per il contenimento del ghiaietto nella zona circostante il gioco della piramide. Con queste opere, ovviamente di minore entità rispetto ai lavori di riqualificazione già realizzati, si vuole quindi completare la rifunzionalizzazione dell’intero campo giochi. Un’azione che muove dall’intenzione di fare interventi utili nella consapevolezza che si tratta di uno degli spazi cittadini più frequentati da bambini e famiglie.

