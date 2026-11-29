Nel 1922 fu una principessa, Maria Ruspoli Gramont, a scommettere sul castello di Vigoleno. Oggi, a oltre un secolo di distanza, il Comune di Vernasca raccoglie quella sfida: non diventerà proprietario del maniero, che resterà di Augusto Zucchinali, ma dal primo gennaio 2027 ne assumerà per la prima volta la gestione. L’obiettivo? Costruire nuove opportunità turistiche ed economiche per il borgo e scongiurarne la chiusura. «È un’operazione innovativa, coraggiosa e anche un po’ rischiosa. Ma la gestione, finora di una società privata, stava andando male. Non potevamo permetterci di perdere un luogo così importante per Vigoleno, così abbiamo aperto il confronto con il proprietario Zucchinali», dice il sindaco Gian Luigi Molinari. Con il nuovo assetto, l’amministrazione farà da tramite tra proprietà e futuro gestore, mantenendo direttamente l’organizzazione delle visite guidate.

Aprono domani, lunedì 30 novembre, i due bandi pubblici, fino al 17 dicembre: «Uno per la gestione del castello, con base d’asta 24mila euro, e uno per la gestione di Casa Tanzi, di proprietà comunale, con una base d’asta di cinquemila euro», spiega Molinari.

Sarà il gestore, d’intesa con il Comune, a dare forma a nuove proposte: eventi, mostre, concerti e matrimoni.