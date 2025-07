Il commissario Bricchi va in pensione e pensa alla sua Elisa

Ultima timbratura per il commissario Giovanni Bricchi, in forze alla polizia locale dell'Unione Valnure Valchero. Il pensionamento arriverà a novembre, un mese prima dei suoi 60 anni, ma avendo qualche settimana di ferie da recuperare, il suo lavoro si conclude a luglio.

Lunedì scorso il saluto ai colleghi nella sede di polizia locale di Valnure Valchero a Vigolzone, con tanto di torta ed un augurio di buona pensione. Ma anche in queste ferie non starà con le mani in mano: tornerà a breve in Bosnia con l'associazione Amici della Luce di Calendasco, il paese dove vive da sempre, insieme al convoglio dell'associazione torinese Braccia aperte con Maria, per portare aiuti di generi alimentari e beni di prima necessità a Mostar e Sarajevo.

Lo farà ancora in nome di sua figlia Elisa, morta a 20 anni, nel gennaio 2022, inghiottita dal Trebbia insieme al suo ragazzo Costantino Merli e agli amici William Pagani e Domenico Di Canio. «A luglio un'altra partenza – dice Bricchi - è un modo per aiutare, io lo faccio per mia figlia Elisa, che mi sembra giusto ricordare. In un primo viaggio ho riempito un furgone a nome suo e mi sembra di andarci con lei, che veniva con me e con mia moglia anche a Medjugorie. Continueremo sino a che sarà possibile con qualsiasi attività per ricordare i ragazzi».

E siccome sia Giovanni sia la moglie Antonella credono che le cose non arrivino per caso, ecco una nuova iniziativa per ricordare i quattro giovani: l'associazione Solo cose belle il 29 settembre organizzerà una cena benefica al Palabanca a Piacenza a favore di Progetto Vita e donerà un defibrillatore che sarà intitolato a loro.