Il Comune sceglie l’avvocato Marchesi. Verso la presidenza della “Ricci Oddi”

La festa è passata, fra tanti ospiti, artisti e persino l’ex presidente della Galleria Fernando Mazzocca. Ora comincia la vera nuova vita della Ricci Oddi. Le scelte, gli eventi, le mostre, le trasferte anche lontane di opere d’arte, giusto per cucire rapporti internazionali, sono una agenda da costruire. E ne vedremo lo spessore.

Intanto in Ricci Oddi sta per aprirsi con ogni probabilità la stagione a guida dell’avvocato Stefano Antonio Marchesi, attuale presidente dell’Associazione Amici dell’Arte, voluta dallo stesso mecenate Giuseppe Ricci Oddi e da sempre legata a filo doppio alla Galleria. E’ Marchesi, già consigliere di amministrazione della Ricci Oddi per la componente degli Amici dell’Arte, il nome indicato dal Comune di Piacenza a propria rappresentanza nel Cda della Galleria, che va a rinnovarsi in questi giorni. Ed è candidato, dopo il voto del consiglio di via San Siro, ad assumerne la presidenza. Come sempre avviene, il nominativo indicato dal Comune, o meglio dal sindaco, riveste infatti la carica maggiore e si lega spesso al mandato del sindaco stesso.

C’è poi il rinnovo dell’altro consigliere indicato dal Comune, la studiosa Valeria Poli. La Prefettura di Piacenza ha già confermato Eugenio Gazzola in consiglio, attuale vicepresidente della Ricci Oddi, altrettanto dovrebbe essere avvenuto per l’Accademia di San Luca con Gottardo Pallastrelli e naturalmente resta nel ruolo il rappresentante di diritto della famiglia del mecenate, Alessandro Casali.

Intanto il Consiglio di amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano si è riunito per decidere anche il nome del proprio rappresentante nel Cda della Ricci Oddi. Ha scelto Robert Gionelli, delegato provinciale del Coni che già siede nel Cda della Fondazione di Piacenza e Vigevano e che potrebbe agire da “ponte” fra Ricci Oddi e XNL per stringere le collaborazioni future.