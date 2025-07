Il dialetto mette tutti d'accordo, Piacenza fa festa in piazza Cavalli

Nemmeno la sindaca ha resistito alla verve di Marilena Massarini, ancora una volta regina della tradizione con il suo spettacolo in piazza Cavalli che celebra ogni anno il Santo Patrono di Piacenza. Piazza Cavalli gremita di spettatori per “Piacenza nel cuore”, 30esima edizione della rassegna della canzone dialettale, ideata e condotta dalla cantante e madrina del patrimonio vernacolare.

Grazie alla collaborazione del Comune di Piacenza e al sostegno di Banca di Piacenza e Cooperativa San Martino, l’evento ha celebrato la musica in dialetto locale, concludendo le festività dedicate a Sant’Antonino.

Degni accompagnatori i musicisti dell'orchestra di Giacomo Maini per una serata che Marilena Massarini ha voluto dedicare alle donne di Piacenza con i grandi classici della musica italiana e soprattutto della canzone piacentina.

Sul palco anche la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e il prefetto Paolo Ponta per intonare "Tal dig in piasintein", cavallo di battaglia indiscusso della tradizione in vernacolo.

Il prefetto ha voluto salutare l'evento come una ripartenza per Piacenza dopo i gravi fatti di cronaca accaduti negli ultimi giorni, gran finale per rendere omaggio al santo patrono che deve unire tutti i piacentini nel segno dell'amore per la propria città.