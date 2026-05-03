Il Fegato etrusco conquista San Francisco: entusiasmo tra i primi visitatori

Che fascino sarebbe per il pubblico americano pronunciare i nomi delle divinità etrusche incise sul celebre Fegato di Piacenza: Cilens, Fuflus, Selvans. Il reperto, datato tra II e I secolo avanti Cristo, riproduce il fegato di un ovino ed è unico nel suo genere: un tempo strumento per predire il futuro, oggi simbolo culturale capace di creare relazioni internazionali.

È protagonista della mostra The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy, aperta dal 2 maggio al 20 settembre al Legion of Honor di San Francisco, prima esposizione del reperto in un contesto internazionale di alto livello. «Un grande onore per la città», ha commentato la sindaca Katia Tarasconi.

Antonio Iommelli, direttore dei Musei Farnesiani, che ha portato il Fegato a San Francisco, ha osservato: «È un’occasione preziosa per far conoscere ancora di più il nostro patrimonio».

Esposto in una teca dedicata, il Fegato ha attirato grande interesse già all’inaugurazione del 30 aprile. La mostra riunisce circa 150 opere da musei di tutto il mondo, tra cui il Louvre e il British Museum.

Per i Musei di Palazzo Farnese, la partecipazione rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio piacentino su scala globale, rafforzando il dialogo culturale internazionale.