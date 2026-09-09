Il Fol in Fest guarda al Paradiso: gran finale con monsignor Fisichella

Giovedì 10 settembre monsignor Rino Fisichella sarà ospite dell’Università Cattolica di Piacenza per chiudere idealmente l’edizione 2026 del Fol in Fest, Festival itinerante della montagna. Dopo gli eventi che hanno interessato Alta Val Tidone, Morfasso, Ferriere e Ottone, tutti legati dal filo conduttore “Allenarsi alla risalita. La montagna tra Paradiso e Inferno”, ora tocca al Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione concludere idealmente il percorso.

L’appuntamento è alle 17.30 nella sala convegni dell’ateneo piacentino, dove monsignor Fisichella, classe 1951 e originario di Codogno, terrà una lectio magistralis sul tema “La risalita dell’uomo al Paradiso”.

Arcivescovo e teologo, monsignor Fisichella è una delle figure più autorevoli della Chiesa contemporanea nel campo della teologia fondamentale e della nuova evangelizzazione. Ordinato sacerdote nel 1976, è stato docente e professore ordinario di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana, vescovo ausiliare di Roma, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense e presidente della Pontificia Accademia per la Vita.