Il Genio Pontieri bonifica sei ordigni bellici americani scoperti all'aeroporto di San Damiano
Gli artificieri di Piacenza hanno messo in sicurezza i colpi completi ad alto esplosivo con il supporto della Croce Rossa.
Redazione Online
|2 ore fa
Nella mattinata di mercoledì 15 luglio si sono svolte, coordinate dalla Prefettura, le operazioni di bonifica da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza di 6 colpi completi da 20 mm HE-I (alto esplosivo - incendiario) di nazionalità USA, rinvenuti e messi in sicurezza lo scorso 8 luglio da personale dell’Aeronautica Militare all’interno del sedime del Distaccamento Aeroportuale di San Damiano nel Comune di San Giorgio.
Alle attività, come previsto dai protocolli d’intervento per queste circostanze, ha partecipato per il necessario supporto sanitario il personale del Comitato della Croce Rossa di Piacenza.