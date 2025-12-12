«Il mio maxi Armani alla Farnesiana», il murale di Kotè vince il bando Uau Pc

Il bozzetto del murale dedicato a Giorgio Armani si mangia la scena: sono tre i progetti vincitori di premio per il bando Uau Pc! (l’arte urbana unisce Piacenza) del Comune di Piacenza ma a far parlare di più è e sarà - c’è da starne certi - il lavoro in omaggio allo stilista internazionale partito da Piacenza e scomparso lo scorso 4 settembre, che si è aggiudicato 10mila euro nella sezione speciale ad opera di Antonio Cotecchia, in arte Koté, presidente di ArteViva Ets con sede a Rottofreno.

Le altre due proposte progettuali di street art e arte urbana del bando Uau che hanno avuto accesso al podio (fuori dalla sezione speciale) sono arrivate dalla cooperativa Kairòs (9.647 euro) e da Fuori Serie (8.500 euro, associazione di artisti del Dipartimento di salute mentale di Piacenza). Complessivamente il bando aveva raccolto 9 proposte progettuali e, a quanto sembra, una per Armani, la stessa che poi ha strappato il favore della commissione giudicante presieduta da Antonio Iommelli (direttore scientifico dei Musei Civici). Una sola proposta - dal titolo Tributo a Giorgio Armani - ma anche quella che ha guadagnato il punteggio più alto di tutti i progetti partecipanti.