Piazza Armani, ipotesi intitolazione davanti alla chiesa di San Francesco

Piazza Armani? Potrebbe chiamarsi così l’attuale slargo davanti alla chiesa di San Francesco, tra i dehors dei bar e la statua di Romagnosi, nel cuore del centro storico di Piacenza. Per tutti, informalmente, è piazzetta San Francesco, ma per la toponomastica comunale fa parte di piazza Cavalli. Ed è proprio questo lo spazio che il Comune sta valutando per intitolare al grande stilista Giorgio Armani, nato a Piacenza l’11 luglio 1934 e scomparso il 4 settembre scorso, con funerali a Rivalta.

La giunta, dopo un confronto bipartisan con il centrodestra, riterrebbe il luogo ideale: uno slargo vitale, punto d’incontro per cittadini e turisti, oggi senza riconoscimento ufficiale. Serviranno però passaggi formali, tra cui il nulla osta della prefettura, e il confronto con la famiglia. Diverse alternative erano sul tavolo: lo spazio davanti al teatro Municipale, via Verdi o largo Baciocchi. Ma la piazzetta di San Francesco resta ora l’ipotesi più accreditata per ricordare uno dei figli più illustri della città.

Lo scorso 8 settembre, l'ultimo saluto a Rivalta, sobrio e raccolto, aveva ricordato le radici piacentine dello stilista, tra affetti, ricordi d’infanzia e le rive del Trebbia che avevano ispirato la sua palette cromatica.