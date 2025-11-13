Piazza Armani, ipotesi intitolazione davanti alla chiesa di San Francesco
Confronto bipartisan per la scelta del luogo adatto. Necessari dei passaggi formali, tra cui il nulla osta della prefettura
Thomas Trenchi
|11 ore fa
Piazzetta San Francesco
Piazza Armani? Potrebbe chiamarsi così l’attuale slargo davanti alla chiesa di San Francesco, tra i dehors dei bar e la statua di Romagnosi, nel cuore del centro storico di Piacenza. Per tutti, informalmente, è piazzetta San Francesco, ma per la toponomastica comunale fa parte di piazza Cavalli. Ed è proprio questo lo spazio che il Comune sta valutando per intitolare al grande stilista Giorgio Armani, nato a Piacenza l’11 luglio 1934 e scomparso il 4 settembre scorso, con funerali a Rivalta.
La giunta, dopo un confronto bipartisan con il centrodestra, riterrebbe il luogo ideale: uno slargo vitale, punto d’incontro per cittadini e turisti, oggi senza riconoscimento ufficiale. Serviranno però passaggi formali, tra cui il nulla osta della prefettura, e il confronto con la famiglia. Diverse alternative erano sul tavolo: lo spazio davanti al teatro Municipale, via Verdi o largo Baciocchi. Ma la piazzetta di San Francesco resta ora l’ipotesi più accreditata per ricordare uno dei figli più illustri della città.
Lo scorso 8 settembre, l'ultimo saluto a Rivalta, sobrio e raccolto, aveva ricordato le radici piacentine dello stilista, tra affetti, ricordi d’infanzia e le rive del Trebbia che avevano ispirato la sua palette cromatica.