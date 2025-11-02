Il Museo di Storia Naturale rinascerà nel Palazzo del Governatore

Passo decisivo per la rinascita del Museo di Storia Naturale di Piacenza: la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione dei locali della Camera di Commercio, in Palazzo del Governatore, destinati ad accogliere le collezioni dopo il trasferimento forzato dall’ex sede di via Scalabrini, oggi Urban Center del Politecnico.

L’intervento, dal valore di 800mila euro, prevede lavori di restauro e manutenzione straordinaria affidati all’ingegnere Paolo Milani e al restauratore Davide Parazzi, che si occuperà delle superfici decorate, dei serramenti e degli stucchi.

È previsto anche un impianto elevatore esterno per garantire l’accessibilità. Il progetto, firmato dagli architetti Antonio Podestà e Giovanni Trabacchi, comprende relazioni tecniche, planimetrie e analisi sismiche già pubblicate sull’Albo pretorio. Dopo i ritardi accumulati, l’approvazione del piano segna la vera svolta per il ritorno a pieno titolo del museo, presidio culturale atteso dalla città.