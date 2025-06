Il presidente Sangalli agli 80 anni di Confcommercio Piacenza: «Il turismo attiva infrastrutture che servono al Paese»

«Gli ottant'anni di Confcommercio Piacenza si devono all'impegno, alla dedizione, alla volontà di tanti imprenditori delle piccole, medie e grandi imprese del terziario di mercato che hanno scritto questa bellissima pagina della storia italiana. In una piccola realtà questo impegno è ancor più difficile e io sono qui oggi proprio a testimoniare ad esempio l'importanza del negozio di vicinato e di questi uomini che si impegnano per salvaguardarne la sopravvivenza e il ruolo».

Parole di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia, a margine dell'ottantesima assemblea di Confcommercio Piacenza.

«Ottant'anni di continuità nella presenza sul territorio, di cambiamento nell'innovazione e di equilibrio tra i valori dell'impresa, della persona e della società. Il tema di oggi - ha sottolineato Sangalli - cioè il turismo come leva per lo sviluppo economico è molto importante, perché il turismo è anche un attivatore di infrastrutture che servono per il nostro Paese. Il commercio è un settore che contribuisce in modo molto importante alla formazione del Pil e dell'occupazione in Italia e quindi merita attenzione costante, ci chiamano il terziario ma noi non vogliamo essere secondi a nessuno».

Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione

Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, a margine dell'incontro "Il turismo come leva per lo sviluppo economico", focus dell'assemblea Confcommercio Piacenza, ha commentato: «Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato una quota importante di risorse al settore del turismo, che è trainante per l'economia italiana, ma anche per la coesione sociale. Noi pensiamo che si debba sempre più andare verso una professionalità da parte degli operatori, si debbano offrire sempre migliori occasioni di incontro e si debba anche dare delle infrastrutture che possano essere competitive perché oggi il turismo è sempre di più elemento di competitività con gli altri Stati». . Sul commercio come volano del turismo, con le sue eccellenze, il ministro ha rilevato come si debba frenare l'emorragia delle piccole botteghe di vicinato «che sono un presidio sul territorio. Vi è tutto un delicato tema delle aree interne che va affrontato guardando i dati con molto realismo, perché è evidente che se noi vogliamo alimentare il turismo ma poi non facciano trovare ai turisti negozi e botteghe, sia commerciali che artigianali, non alimentiamo il turismo ma lo deprimiamo».

Foti ha aggiunto: «Noi abbiamo cercato con la strategia delle aree interne di individuare progetti guida che possano servire a fermare questa emorragia ormai ultradecennale di negozi soprattutto del settore agroalimentare, drammaticamente in crisi. Il rilancio dei territori deve servire proprio a rendere remunerativa l'attività commerciale. Molti negozi chiudono per due ragioni, non vi è più remunerazione utile o viene a mancare il ricambio generazionale, bisogna agire in questa direzione».