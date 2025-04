Il sottosegretario Ostellari in visita alle Novate: «In arrivo 14 tra ispettori e sovrintendenti»

Otto nuovi ispettori e sei nuovi sovrintendenti: quattordici unità di rinforzo in arrivo al carcere delle Novate; e in futuro nuovi agenti. E' quanto annunciato dal Sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega al trattamento dei detenuti, il senatore Andrea Ostellari, al termine della sua visita alla casa circondariale di Piacenza annunciata una decina di giorni fa all'indomani della rivolta di un gruppo di detenuti.

Il sottosegretario ha anche rivolto alla città un appello: quello di essere vicini ai detenuti per creare opportunità di lavoro, in modo che possano mettere in pratica quanto hanno imparato durante la detenzione.