Un nuovo commissario e 11 vice ispettori in arrivo alle Novate

Alla Casa Circondariale di Piacenza entrano in servizio un nuovo commissario (con l’incarico di vice comandante di reparto) e 11 nuovi vice ispettori. A darne notizia è il deputato piacentino, ministro per gli Affari Europei. Le nuove assegnazioni arrivano in un momento delicato per la struttura, dove più volte in passato erano state segnalate carenze di organico e criticità strutturali . Solo lo scorso aprile, inoltre, si erano verificati disordini tra i detenuti che avevano acceso nuovamente i riflettori sulla situazione del carcere piacentino. L’arrivo dei rinforzi rientra nella distribuzione a livello nazionale di 140 commissari e 401 vice ispettori della polizia penitenziaria, formati nei recenti corsi di addestramento e ora destinati agli istituti penitenziari italiani.