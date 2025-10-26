In otto mesi 433 infortuni negli spostamenti casa-lavoro. I sindacati: «È un'emergenza»

La morte di Singh Sukhjinder, il 37enne indiano travolto in bici sulla provinciale di Mottaziana mentre andava al lavoro notturno, rilancia l'allarme sicurezza negli spostamenti casa-lavoro. Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil denunciano i numeri: 433 infortuni in itinere tra gennaio e agosto a Piacenza, 7.592 in Emilia-Romagna, 61.799 in Italia con un aumento dell'8,8% dei casi mortali rispetto al 2024.

«È un'emergenza», affermano Fiorenzo Molinari, Stefano Magistrali e Laura Pagliara. I sindacati chiedono interventi urgenti: «Molti lavoratori, soprattutto migranti in agricoltura e logistica, si spostano in bici o a piedi su strade pericolose e poco illuminate. Servono percorsi protetti».

I rappresentanti ricordano la Rete Agricola di Qualità Territoriale piacentina, con Prefettura, Inps, Ispettorato del Lavoro e parti sociali, e l'istituzione del rappresentante per la sicurezza territoriale nell'ente bilaterale Ebap, «unico caso in Emilia-Romagna».

Le richieste: coinvolgere aziende ed enti locali per definire tragitti sicuri, inserire i rischi degli spostamenti casa-lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi, attuare programmi di formazione. «Il diritto alla sicurezza deve valere anche negli spostamenti per lavoro».