In scooter contro un'auto, grave un cinquantenne ferito a Quartazzola di Gossolengo

Uno scooterista di 50 anni è rimasto gravemente ferito nella serata di giovedì, 17 settembre, in un incidente stradale avvenuto in località Quartazzola, nel territorio comunale di Gossolengo.

Lo schianto, che ha coinvolto il suo scooter e un’auto, si è verificato a un incrocio poco prima delle 22. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che nell’impatto ha riportato gravi ferite, una delle quali particolarmente seria a una gamba.

Immediato è stato l'intervento dei soccorsi. Gli operatori del 118 hanno lavorato a lungo sul posto per stabilizzare lo scooterista e prestargli le prime cure, prima del trasferimento in ospedale. Le condizioni della gamba sono apparse preoccupanti ai primi soccorritori.

Restano da chiarire la dinamica e le cause dello scontro tra l'auto e lo scooter.