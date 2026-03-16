In via Gaspare Landi sei appartamenti per persone in difficoltà abitativa

Sei nuovi appartamenti destinati a persone in difficoltà abitativa sono stati realizzati a Piacenza grazie al progetto Housing First, finanziato con le risorse del Pnrr. Gli alloggi si trovano in via Gaspare Landi 8, in un immobile di proprietà di Asp Città di Piacenza, dove spazi finora poco utilizzati sono stati recuperati e trasformati in unità abitative. L’intervento, dal valore di oltre 500mila euro, rientra nella Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sono stati ricavati sei appartamenti di piccole dimensioni che potranno accogliere fino a 14 persone. Il modello Housing First mette la casa al centro dei percorsi di reinserimento sociale: offrire un’abitazione stabile rappresenta il primo passo per aiutare le persone fragili a recuperare autonomia.

I lavori, realizzati da Acer Piacenza, hanno riguardato la redistribuzione degli spazi interni, la creazione di nuovi bagni e cucine e l’adeguamento degli impianti. Gli arredi sono stati forniti dal Comune di Piacenza.