Inaugurata con il pienone la nuova piscina di San Nicolò

È stata caratterizzata da un’incredibile ressa l’inaugurazione della nuova piscina a San Nicolò. Moltissimi cittadini, cellulare alla mano, hanno voluto documentare il momento atteso da decenni, arrivato al culmine di un lungo percorso illustrato dalla sindaca di Rottofreno, Paola Galvani, attorniata da amministratori e tecnici. Fra le autorità presenti: il consigliere regionale Ludovico Albasi, Federico Bonini per la Provincia, il sindaco di Pianello Mauro Lodigiani e il colonnello dei carabinieri Pierantonio Breda.

La nuova piscina è in zona Lampugnana, In fondo a via Serena, appena oltre il palazzetto dello sport, le scuole elementari e il centro per diversamente abili.

Sono presenti una vasca per i più piccini profonda 20 centimetri e con giochi d'acqua (costati 100.000 euro), la piscina per il nuoto lunga 25 metri a 4 corsie e un'area benessere con getti cervicali, idromassaggi e ingresso facilitato a gradoni, adatto agli anziani.