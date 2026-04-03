Incendio in località Pescina (Coli), intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in una zona boschiva in località Pescina, nel comune di Coli, in Val Trebbia, nell’area compresa tra il centro abitato e la pineta.

Nel corso della giornata è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco, che ha effettuato diversi prelievi d’acqua dal fiume Trebbia per contenere e gestire l’incendio: sotto la lente ci sono circa 36 ettari di territorio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la situazione risulta al momento sotto controllo.

Il presidio proseguirà per tutta la notte, mentre nella mattinata di domani le squadre torneranno sul posto per ulteriori verifiche. Per ora si escludono danni rilevanti, ma la situazione resta costantemente monitorata.