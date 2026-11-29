A Borgonovo, questa mattina, nei pressi di via Togliatti, poco prima di mezzogiorno, si è sviluppato un principio di incendio in un appartamento. Sul posto i vigili del fuoco da Castelsangiovanni, un'ambulanza della Croce rossa da Borgonovo e l'autoinfermieristica del 118 dall'ospedale della Valtidone, oltre ai carabinieri che stanno cercando di capire cosa possa essere successo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, anche se uno degli inquilini dell'abitazione è stato portato all'ospedale per precauzione avendo manifestato alcuni sintomi da accertare.