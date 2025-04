Incendio nella notte in barberia, ipotesi dolo

Incendio nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile in una barberia di via Nasalli Rocca a Piacenza. L’incendio sarebbe partito verso le quattro del mattino, e i proprietari sono stati allertati dai vicini. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica e i vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno provocato danni ingenti. Non sono stati rilevati danni strutturali. Gli inquirenti non escludono la pista dolosa e sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La porta d’ingresso del negozio risulta danneggiata e, secondo le prime ipotesi, proprio da lì potrebbe essere stato introdotto un elemento che ha innescato il rogo.

«Siamo aperti da 16 anni - spiega il titolare Traico Shutevski -. Siamo stati inondati di messaggi e chiamate d’affetto e non ci demoralizziamo. Ora vogliamo riaprire il prima possibile».