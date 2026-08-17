Incendio sul terrazzo di un condominio in viale Patrioti
Soccorsa una donna, ma per fortuna non è ferita. Sul posto vigili del fuoco, 118, croce rossa e polizia. L'allarme è stato dato poco prima di mezzanotte
Elisa Malacalza
|6 ore fa
I soccorsi in azione in viale Patrioti - © Libertà/Elisa Malacalza
Attimi di paura questa sera verso mezzanotte per una donna che ha visto sul proprio terrazzo alcune fiamme, per fortuna di bassa intensità. Non si sa cosa possa aver causato il piccolo incendio, in un condominio di viale Patrioti: forse la cenere di una sigaretta, o forse un leggero cortocircuito. Sul posto, sono intervenuti i soccorritori del 118, con i militi della Croce rossa, i vigili del fuoco, la polizia. La donna non è in pericolo di vita, né è risultata ferita.