Incendio sul terrazzo di un condominio in viale Patrioti

Attimi di paura questa sera verso mezzanotte per una donna che ha visto sul proprio terrazzo alcune fiamme, per fortuna di bassa intensità. Non si sa cosa possa aver causato il piccolo incendio, in un condominio di viale Patrioti: forse la cenere di una sigaretta, o forse un leggero cortocircuito. Sul posto, sono intervenuti i soccorritori del 118, con i militi della Croce rossa, i vigili del fuoco, la polizia. La donna non è in pericolo di vita, né è risultata ferita.