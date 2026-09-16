Travolti da un tir sull’A21 a Castel San Giovanni, non ce l’ha fatta la 61enne: i morti salgono a due

Sale a due il bilancio delle vittime del terribile , nei pressi del casello di Castel San Giovanni. Sabina Romeri, 61 anni, di Voghera, è morta nella notte al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era ricoverata in condizioni disperate. Nell’incidente aveva già perso la vita Marco Bissolo, 48enne di Valenza Po, morto sul colpo. del terribile incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sull’A21 Nell’incidente aveva già perso la vita, morto sul colpo.

Romeri, esponente del Partito Democratico di Voghera e impegnata in diverse associazioni culturali e ambientaliste, viaggiava insieme all’amica Martina Draghi, sua coetanea, che resta ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Le due donne stavano tornando dalla serata conclusiva della Festa dell’Unità di Reggio Emilia.

L’incidente è avvenuto sulla corsia nord dell’A21, in direzione Broni, poco dopo il casello di Castelsangiovanni. Secondo una prima ricostruzione, tre auto erano rimaste coinvolte in un tamponamento quando un tir è sopraggiunto, travolgendo vetture e persone ferme sulla carreggiata. Al momento dell’impatto Romeri si trovava ancora all’interno dell’auto.

Le indagini sulla dinamica sono affidate alla Polizia stradale di San Michele (Alessandria Ovest).