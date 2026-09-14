Tragico incidente in A21 a Castello, un morto e una persona in fin di vita

Un tragico incidente si è verificato verso la mezzanotte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre sulla corsia ovest dell'autostrada A21 all'altezza del casello di Castel San Giovanni. Nello scontro tra un tir e tre auto una persona ha perso la vita e una è in fin di vita all'ospedale San Matteo di Pavia.



Le auto erano ferme in seguito ad un tamponamento e il tir, sopraggiunto poco dopo, le ha centrate in pieno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, l'elisoccorso e la polizia stradale.